Kayıp olarak aranıyordu, asılı halde bulundu

Sivas’ta kayıp olarak aranan epilepsi hastası bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, asılı halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:17

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesi Delikkaya köyünde yaşandı. Epilepsi hastası 59 yaşındaki N.K.’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerin AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 5 donanımlı araç ve 32 personelin katıldığı arama çalışmalarında N.K.’nin ağaca asılı cansız bedenine ulaşıldı.

N.K.’nin intihar etmiş olabileceği üzerine durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #sivas

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