Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

21.08.2026 09:45:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulunurken, trafik kazasında hayatını kaybettiği belirlendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aydın Çine’nin Akçaova Kabalar Mahallesi’nde çalışan Celal Durmaz’dan sabah saatlerinde işten dönmesi gerekirken haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durmaz’ın cep telefonundan alınan sinyal doğrultusunda bulunduğu bölgeyi tespit etti.

Image

KAZA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Durmaz’ın motosikleti ile kaza yaptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

İlgili Konular: #trafik kazası #aydın #kayıp

İlgili Haberler

Darıca sahilinde kayıp 4'üncü kardeş sağ bulundu: Cenazelerde darp izi bulunmadı
Darıca sahilinde kayıp 4'üncü kardeş sağ bulundu: Cenazelerde darp izi bulunmadı Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahile vuran 3 kardeşin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, kayıp olarak aranan 4’üncü kardeş deniz dışında başka bir noktada sağ bulunurken, hayatını kaybeden kardeşlerin cenazelerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.
İsrail, 44 yıl sonra kayıp askerin kalıntılarına ulaştı
İsrail, 44 yıl sonra kayıp askerin kalıntılarına ulaştı İsrail ordusu, 1982’de Lübnan’daki savaş sırasında kaybolan asker Yehuda Katz’ın kalıntılarına ulaşıldığını ve İsrail’e getirildiğini açıkladı. Böylece Katz için 44 yıldır süren arama sona erdi.
Diyarbakır'da aranıyorlardı: Kayıp 2 genç, polis tarafından bulundu
Diyarbakır'da aranıyorlardı: Kayıp 2 genç, polis tarafından bulundu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 5 Ağustos'tan bu yana kendilerinden haber alınamayan Gizem İ. (15) ile Ramazan B. (17), polis ekiplerinin çalışması ile bulundu.