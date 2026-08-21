Kayıp olarak aranıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı

Aydın Çine’nin Akçaova Kabalar Mahallesi’nde çalışan Celal Durmaz’dan sabah saatlerinde işten dönmesi gerekirken haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durmaz’ın cep telefonundan alınan sinyal doğrultusunda bulunduğu bölgeyi tespit etti.

KAZA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Durmaz’ın motosikleti ile kaza yaptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, kazanın kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.