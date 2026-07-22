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Kayıp olarak aranıyordu: Tabutun içinde sağ olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Tabutun içinde sağ olarak bulundu

22.07.2026 20:18:00
Güncellenme:
İHA
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Kayıp olarak aranıyordu: Tabutun içinde sağ olarak bulundu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kaybolan bir kişi, mezarlığın malzeme deposundaki bir tabutun içinde sağ olarak bulundu.
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Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi’nde ikamet eden 58 yaşındaki O.T. nin evden ayrıldıktan sonra uzunca süre dönmemesi üzerine kendisinden haber alamayan ailesi Yenipazar Jandarma Karakoluna başvurdu.

Ekiplerin yaptığı aramalar sonucu kaybolan O.T. Ömerli Mahallesi Mezarlığı’ndaki malzeme deposundaki bir tabutun içerisinde sağ olarak bulundu.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan O.T. tedbir amaçlı olarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Neden tabutun içerisine girdiği ise henüz anlaşılamadı.

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