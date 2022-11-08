Kaymakam Alparslan Kılıç kimdir? Alparslan Kılıç'ın sağlık durumu nasıl?

08 Kasım 2022 Salı, 11:13

Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

ALPARSLAN KILIÇ KİMDİR?

Alparslan KILIÇ 1977 yılında Hollanda'da doğdu. İlk-Orta ve Lise Eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Mezun olduktan sonra Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Alparslan KILIÇ iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sinop - Gerze, Aksaray - Gülağaç ve Giresun - Doğankent Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. 1 yıl süre ile İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı. Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren Kaymakamımız Kayseri - Akkışla, Ardahan - Çıldır, Edirne - Havsa,Diyarbakır -Dicle, Eskişehir -Sivrihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş ve 14 Şubat 2017 tarihinde Dicle Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi.19 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Armutlu'ya atandı.

ALPARSLAN KILIÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Vali Muammer Erol, Kaymakam Kılıç’ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Vali Erol, Kaymakam Alparslan Kılıç’ın saat 10.13’te 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Geldiğinde kafatasında ateşli silah yaralanmasından mütevellit yarası mevcuttu. Biz üzücü haberi alır almaz, hastanede sağlık ekiplerimiz tarafından önceden hazırlanmış olan ameliyathane hazır bekletildi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Alparslan Kılıç kardeşimiz, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren ameliyatından sonra, saat 13.44’te yoğun bakıma alındı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor, diyebiliriz. Sağlık durumunu anbean takip ediyoruz. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”







