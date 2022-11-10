Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kaymakamlık Sınavı için adayların gözleri sonuçlardaydı. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık Sınav Sonuçları nasıl öğrenilir?
Yılda bir kez gerçekleştirilen Kaymakamlık Sınavı'nın sonuçları günlerdir merakla bekleniyordu. İşte ayrıntılar...
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kaymakamlık Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 10 Kasım 2022 tarihi itibariyle açıklandı.
KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilir.
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