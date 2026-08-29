Kaynak yine Maarif'e aktı: Tercih, öğrencilerin kamusal eğitiminden yana olmalı

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin sonrasında “yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan pay her geçen yıl artıyor. Vakfa, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden 7 milyar 513 milyon 889 bin TL'ye kadar kaynak aktarılmasına ilişkin karar dün Resmi Gazetede yayımlandı.

Söz konusu kaynak aktarımına eğitimcilerden, “Okulların temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı, öğrencilere bir öğün okul yemeği ve su verilemediği, kaynak olmadığı için yeterli sayıda öğretmen atamasının yapılmadığı bir dönemde MEB bütçesinden Maarif Vakfına kaynak aktarılması kabul edilemez” tepkisi geldi. Eğitimciler, MEB’in kaynak tercihlerini, öğrencilerin kamusal eğitim hakkından yana kullanması yönünde uyarıda bulundu.

YAKLAŞIK 740 MİLYON LİRA ARTTI

Geçen yıla göre aktarılan kaynak yaklaşık 740 milyon lira arttı. Vakfa 10 yılda yaklaşık 20 milyar lira aktarıldı. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre; 66 ülkede eğitim faaliyeti yürüten, 542 adet de eğitim kurumu bulunan vakfın kuruluş yılı olan 2016 yılından bugüne kadar vakfa ayrılan kaynaklar ise şu şekilde:

2016: 90 milyon TL

2017: 241 milyon TL

2018: 351 milyon TL

2019: 422 milyon TL

2020: 259 milyon TL

2021: 1 milyar 77 milyon TL

2022: 1 milyar 871 milyon TL

2023: 2 milyar 955 milyon TL

2024: 5 milyar 702 milyon TL.

2025: 6 milyar 774 milyon 954 bin TL

2026: 7 milyar 513 milyon 889 bin TL