Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri’de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

2.09.2026 08:02:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kayseri’de akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de akrabası S.K. tarafından bıçaklanan F.K. ağır yaralandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında akraba oldukları öğrenilen S.K. ile F.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.K., S.K. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 GÖZALTI

Yakalanıp gözaltına alınan olayın şüphelisi S.K., polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

İlgili Konular: #Kayseri #kavga