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Kayseri’de beton mikserinin pompası patladı: 1 yaralı

Kayseri’de beton mikserinin pompası patladı: 1 yaralı

26.07.2026 17:44:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri’de beton mikserinin pompası patladı: 1 yaralı

Kayseri’de beton mikserinin pompasının patlaması sonucu üzerine harç dökülen 1 kişi yaralandı.
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Cumhuriyet Meydanı’ndaki Yeraltı Çarşısı’nda yapımı devam eden engelli asansörü inşaatında saat 15.00 sıralarında, çalışmalar sürerken beton mikserinin pompası patladı.

Bu sırada aşağıdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, üzerine harç dökülmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, tedavisinin ardından da taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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