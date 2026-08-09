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Kayseri'de dehşet... Önce biber gazı sıktılar, sonra bıçakladılar

Kayseri'de dehşet... Önce biber gazı sıktılar, sonra bıçakladılar

9.08.2026 09:01:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri'de dehşet... Önce biber gazı sıktılar, sonra bıçakladılar

Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan biber gazlı ve bıçaklı kavgada S.M. hayatını kaybetti, N.M. ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında kavga meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı gruptakiler, S.M. ile N.M.'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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