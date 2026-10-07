Kayseri’de feci kaza: İşçi servisleriyle kepçe çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki işçi servisi ve bir kepçenin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Bahri Y. yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ve Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı işçi servisi önlerinde seyreden M.A. yönetimindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servisler şarampole savrulurken, kepçe de yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de servis şoförü Bahri Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 15 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.