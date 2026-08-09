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Kayseri’de feci olay... Yangın çıktı, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri’de feci olay... Yangın çıktı, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

9.08.2026 09:49:00
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İHA
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Kayseri’de feci olay... Yangın çıktı, 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesinde bir binanın 13. katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı ikametin sahibi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katındaki Ali M.'ye (61) ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte evinin balkonuna çıkan Ali M. balkondan düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk kontrolde Ali M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İkamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Ali M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kayseri #Yangın #ev sahibi

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