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Kayseri’de halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kayseri’de halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti

25.09.2026 10:26:00
Güncellenme:
İHA
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Kayseri’de halı sahada kalp krizi geçiren sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kayseri’de arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan sağlık çalışanı M.A.D., geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Şehir Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D.’nin fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kayseri’de halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren sağlık çalışanı M.A.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olarak görev yapan M.A.D., arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

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ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU

M.A.D.’ye ilk müdahaleyi sahadaki arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen M.A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

M.A.D.’nin maç sırasında yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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