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Kayseri’de iş cinayeti! Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kayseri’de iş cinayeti! Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

30.09.2026 00:25:00
Güncellenme:
İHA
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Kayseri’de iş cinayeti! Makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir sunta üretim tesisinde helezon konveyör makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde üzerinde bulunan sunta üretim tesisinde meydana gelen olayda, gece vardiyasında çalışan işçi Çetin Durmuşali (54), tesisteki helezon konveyör makinesine düşerek sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuşali’nin yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Bakanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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