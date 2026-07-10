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Kayseri'de 'kaçak sigara' operasyonu: 2 tutuklama

Kayseri'de 'kaçak sigara' operasyonu: 2 tutuklama

10.07.2026 09:54:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri'de 'kaçak sigara' operasyonu: 2 tutuklama

Kayseri’de polisin düzenlediği operasyonda 250 bin makaron ve 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonucunda kentte makinalarla sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.E., K.E., E.A. ve E.A. yakalandı. Aramalarda 250 bin makaron, 20 bin paket kaçak sigara, 175 elektronik sigara ve 3 elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ve K.E. tutuklanırken, E.A. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İlgili Konular: #Sigara #Kayseri