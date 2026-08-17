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Kayseri'de kadın cinayeti: Otelin 5'inci katından aşağı atılan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de kadın cinayeti: Otelin 5'inci katından aşağı atılan kadın hayatını kaybetti

17.08.2026 09:49:00
Güncellenme:
AA İHA
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Kayseri'de kadın cinayeti: Otelin 5'inci katından aşağı atılan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, otel odasında tartıştığı kadını 5'inci kattan atarak ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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Kayseri'nin merkez Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile S.G. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, S.G'yi 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edildi. İddiaya göre N.C.Ş., asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da attı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otelin asma katına düşen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli N.C.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlgili Konular: #Kayseri #kadın cinayetleri #talas

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