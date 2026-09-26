Kayseri’de kardeşlerin bıçaklı kavgası: İkisi de yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ağabey ile kardeşi arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada K.Ö. ve F.Ö. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ev ve bahçesinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.