Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de kayalıklarda acı olay: Üzerine kaya parçası düşen 3 yaşındaki Kaan toprağa verildi

Kayseri'de kayalıklarda acı olay: Üzerine kaya parçası düşen 3 yaşındaki Kaan toprağa verildi

28.09.2026 17:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kayseri'de kayalıklarda acı olay: Üzerine kaya parçası düşen 3 yaşındaki Kaan toprağa verildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde babasının kucağında dolaşırken üzerine kaya parçası düşen 3 yaşındaki Kaan Şen yaşamını yitirdi. Küçük Kaan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kayalık alanda dolaşan babasının kucağındayken üzerine kaya parçası düşen Kaan Şen (3) toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak’ta meydana geldi. R.Ş., oğlu Kaan Şen’i kucağına alıp kayalıklarda dolaşmaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle baba ve oğlunun üzerine, kayadan kopan parçalar düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan Kaan Şen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kaan Şen, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Kayseri Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Kaan Şen’in cenazesi, Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Kaan, burada kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. 

İlgili Konular: #Kayseri

İlgili Haberler

'Kayseri’de yetişmez' denildi! İlk hasadı yapıldı...
'Kayseri’de yetişmez' denildi! İlk hasadı yapıldı... Kayserili girişimci Mustafa Demir, kilogram fiyatı 900 bin TL’ye, gram fiyatı ise 900 TL’ye ulaşan safranı Kayseri’de ilk kez üretmeye başladı.
Kayseri’de kardeşlerin bıçaklı kavgası: İkisi de yaralandı
Kayseri’de kardeşlerin bıçaklı kavgası: İkisi de yaralandı Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde aynı evde yaşayan iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Birbirlerini bıçakla yaralayan ağabey ve kardeşi hastaneye kaldırıldı.
Yer Kayseri... Babasının kucağındayken başına taş isabet etti: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Yer Kayseri... Babasının kucağındayken başına taş isabet etti: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Kayseri'nin Hacılar ilçesinde babasının kucağında bulunduğu sırada kayalıklardan kopan taş parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki K.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.