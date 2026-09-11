Kayseri’de keserle ev bastı: Bıçaklanarak yaralandı

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak’ta saat 19.30 sıralarında Onur U., iddiaya göre elinde keserle H.A.'nın evini basmaya gitti.
Çıkan kavgada H.A., evini keserle basmaya geldiği öne sürülen Onur U.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olduğu öğrenilen Onur U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedaviye alınan Onur U.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.