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Kayseri'de otobüste fenalaşan yolcu için zamanla yarış: Şoför hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de otobüste fenalaşan yolcu için zamanla yarış: Şoför hastaneye yetiştirdi

11.08.2026 13:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kayseri'de otobüste fenalaşan yolcu için zamanla yarış: Şoför hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de özel halk otobüsünde seyir halindeyken aniden fenalaşan yolcu, durumu fark eden otobüs şoförü Ali Dalyak tarafından hastaneye yetiştirildi. Araç içi kameralarına anbean yansıyan olay sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç duyarlı sürücüyü tebrik etti.

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Kayseri'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför Ali Dalyak tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Yıldızevler-Uğurevler-Şehir Merkezi seferini yapan Ali Dalyak’ın kullandığı özel halk otobüsündeki bir yolcu, aniden rahatsızlandı. Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Dalyak, aracı hastaneye sürdü. Yolcuların da yardımıyla sedyeye alınan yolcu, hastanede tedavi altına alındı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı sürücüyü tebrik etti. 

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