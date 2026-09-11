Kayseri'de parkta bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Şehit Birol Mutlu Sokak’taki parkta saat 21.00 sıralarında O.D., C.S. ve A.M.A. ile M.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALILAR VAR

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.E., iddiaya göre kavga ettiği O.D., C.S. ve A.M.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan C.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardınan kaçan M.E.’yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.