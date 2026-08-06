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Kayseri'de şelalede akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de şelalede akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi

6.08.2026 00:13:00
Güncellenme:
AA
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Kayseri'de şelalede akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ni ailesiyle gezerken suya düşerek akıntıya kapılan 14 yaşındaki Ela Nur Çenge, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmasının ardından Zamantı Irmağı'nda ölü bulundu.

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Ailesiyle Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezmeye gelen Ela Nur Çenge (14), Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan Çenge, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Çenge'nin cansız bedenine suya düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zamantı Irmağı'nda ulaştı.

Çenge'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #Çocuk #Ölüm