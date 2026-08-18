Kayseri’de Selin Gökhan cinayeti protesto edildi: 'Kadın cinayetlerini normalleştirmenize izin vermeyeceğiz'

Kayseri Kadın Platformu üyeleri, dün Talas ilçesinde otel odasında tartıştığı kişi tarafından bıçaklanıp 5. kattan atıldığı öne sürülen Selin Gökhan'ın öldürülmesini protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, "Selin Gökhan cinayetine sessiz kalmıyoruz", "Kadın cinayetlerini normalleştirmenize izin vermeyeceğiz", "Mücadelemize devam edeceğiz" yazılı pankartlar açtı, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Eyza Türker, dün yaşanan kadın cinayetinde 28 yaşındaki Selin Gökhan'ın önce bıçaklandığını, daha sonra da 5. kattaki pencereden atılarak yaşamdan koparıldığını ifade etti.

Olay sonrası çekilen itiraf videosunun ürkütücü olduğunu belirten Türker, şunları kaydetti:

"Selin Gökhan artık aramızda değil. Bir kadın daha öldürüldü. Kadınların öldürülmesi kader değildir. Öfke, kıskançlık, namus, tartışma, ayrılık ya da başka herhangi bir gerekçe, bir kadının yaşam hakkını elinden almasının bahanesi olamaz. Biz kadınlar artık yalnızca cinayetlerin ardından açıklama yapmak, öldürülen kadınların isimlerini meydanlarda haykırmak istemiyoruz. Biz, bir sonraki kadının öldürülmemesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadelede cezasızlık algısına hiçbir şekilde izin verilmemelidir. Selin Gökhan cinayetinde de etkin bir soruşturma yürütülmesini, tüm delillerin eksiksiz toplanmasını, adaletin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde sağlanmasını istiyoruz."

Açıklamanın ardından slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

NE OLMUŞTU?

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'ndeki 14 katlı bir otelde konaklayan N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında dün çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş'nin, Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattaki odanın penceresinden attığı iddia edilmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

N.C.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Öte yandan olayın ardından sosyal medyada video paylaşan zanlı cinayeti itiraf ederek, "Kardeşlerim, ağabeylerim, canlarım, hakkınızı helal edin. Bana yapılanı unutmadım. Onu camdan attım. Sonucum cezaevi, ben de biliyorum. Hakkınız helal edin, benden yana helal olsun." ifadelerini kullanmıştı.