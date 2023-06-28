Kayseri'de acemi kasaplar hastanelik oldu

Kayseri'de bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 09:49
Kayseri'de acemi kasaplar hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yurttaşlar Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine geldi.

Yaralılara ayakta müdahale edildi.


Kayseri Kasap Hastane Kurbanlık Kurban Bayramı kurban

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Ana gündemi deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Ana gündemi deprem!
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaç kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...

Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir'de Kurban Bayramı namazı saat kaç kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı nasıl kılınır? 2023 Kurban Bayramı namazı nasıl kılınacak?

Bayram namazı nasıl kılınır? 2023 Kurban Bayramı namazı nasıl kılınacak?

En Çok Okunan Haberler