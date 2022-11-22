Kayseri'de 'alacak borç' dehşeti: 1 kişi öldü

22 Kasım 2022 Salı, 08:54

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokak'ta, 21 Kasım Pazartesi saat 20.30 sıralarında Ö.Ö. ile Halil T., alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

BIÇAKLA YARALADI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.Ö., belinden çıkardığı bıçakla Halil T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Halil T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.