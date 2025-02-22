Kayseri'de aranan şahıslara yönelik 'şok' uygulama: 9 zanlı yakalandı

Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de aranan şahıslara yönelik 'şok' uygulama: 9 zanlı yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:41

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 44 noktada 55 ekibin ve 185 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın da katıldığı uygulamada, 4 bin 978 kişinin ve 1436 aracın sorgusu yapıldı, 94 park kontrol edildi.

9 GÖZALTI

Yapılan aramalarda 102,45 gram uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişiye uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.

Uygulamada 4 hacizli araca el konuldu, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Kayseri #arama

İlgili Haberler

İçtiği 'uyku hapı' sonu oldu: Kayseri'den Bursa'ya geldiği otobüste öldü

İçtiği 'uyku hapı' sonu oldu: Kayseri'den Bursa'ya geldiği otobüste öldü
Kayseri’de boşanan adam 'esaretten kurtuldum' yazılı araçla lokma dağıttı

Kayseri’de boşanan adam 'esaretten kurtuldum' yazılı araçla lokma dağıttı
440 bin TL'lik vurgun! Kayseri'de yurttaşları dolandıran şahıs yakalandı

440 bin TL'lik vurgun! Kayseri'de yurttaşları dolandıran şahıs yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler