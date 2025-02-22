Kayseri'de aranan şahıslara yönelik 'şok' uygulama: 9 zanlı yakalandı
Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 44 noktada 55 ekibin ve 185 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın da katıldığı uygulamada, 4 bin 978 kişinin ve 1436 aracın sorgusu yapıldı, 94 park kontrol edildi.
9 GÖZALTI
Yapılan aramalarda 102,45 gram uyuşturucu ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişiye uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldı.
Uygulamada 4 hacizli araca el konuldu, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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