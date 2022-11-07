Kayseri'de işyeri önünde silahlı saldırıya uğradı, yoldan geçen yerel şarkıcı da vuruldu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:35

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşyerinin önünde oturan Tamer Deveci, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Deveci, sağ bacağından yaralandı.

Bu sırada yoldan geçen yerel şarkıcı Ahmet Kaplan'ın sağ bacağına ise seken kurşunlardan biri isabet etti. Olay sonrası silahlı saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.





