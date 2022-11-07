Kayseri'de işyeri önünde silahlı saldırıya uğradı, yoldan geçen yerel şarkıcı da vuruldu
Kayseri'de Tamer Deveci (50), işyerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sırasında olay yerinden geçen şarkıcıAhmet Kaplan da seken kurşunla bacağından vuruldu. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşyerinin önünde oturan Tamer Deveci, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Deveci, sağ bacağından yaralandı.
Bu sırada yoldan geçen yerel şarkıcı Ahmet Kaplan'ın sağ bacağına ise seken kurşunlardan biri isabet etti. Olay sonrası silahlı saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Durumu kritik...
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- 'O günü bekleyin...'
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Kanserojen madde nedeniyle toplatıldılar
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'