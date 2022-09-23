Kayseri'de kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi, Buğdaylı Mahallesi Samanlı Sokak'taki evinden saat 17.30'da ayrılan Abdurrahman Eker kayboldu.
Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım talebinde bulundu.
Bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı. Ekipler kırsal bölgedeki mahallenin çevresindeki dere, ekili arazi, besi çiftlikleri, mağara ve metruk yapılarda arama yaptı.
Mahalledeki cami, okul ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kayıtlarda Eker'in yalnız başına mahalle içerisinde ilerlediğini tespit etti.
Ekipler, yaklaşık 10 saattir izine rastlanılmayan Eker'in, evden çıktıktan sonra kent genelinde etkili olan şiddetli yağmura yakalanıp, bir yere sığındığı ihtimali üzerinde duruyor.
Eker'i arama çalışmaları devam ediyor.
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