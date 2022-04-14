Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
Kayseri'de kamyonet ve otomobil kaza yaptı. Kaza sonucu alev alan otomobilin içindeki 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kaza yapan bir otomobil alev alırken, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kamyonet ile otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından otomobil yanmaya başlarken, otomobil içerisinde bulunan C.B., H.B., M.B. ve M.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yanan aracı kısa sürede söndürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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