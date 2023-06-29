Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:02

Güncelleme: 29.06.2023 - 14:24

Kayseri-Sivas yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki ticari araç ile M.A. idaresindeki kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon refüje çıkarken ticari araç yol ortasındaki direğe çarparak durabildi.

Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ticari araçta bulunan ve durumu ağır olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen F.K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.