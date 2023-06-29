Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.
Kayseri-Sivas yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki ticari araç ile M.A. idaresindeki kamyon çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kamyon refüje çıkarken ticari araç yol ortasındaki direğe çarparak durabildi.
Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ticari araçta bulunan ve durumu ağır olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen F.K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- Memura 'gelir vergisi' oyunu
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- CHP'li vekilin oğlu da göçtü
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kuran yaktı
- Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı