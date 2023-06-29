Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Kayseri-Sivas yolu üzerinde ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:02
Kayseri'de minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
Abone Ol google-news

Kayseri-Sivas yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana gelen kazada, A.K. idaresindeki ticari araç ile M.A. idaresindeki kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon refüje çıkarken ticari araç yol ortasındaki direğe çarparak durabildi.

Kazada kamyon şoförü M.A. ile minibüs içerisinde bulunan 14 kişi yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ticari araçta bulunan ve durumu ağır olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilen F.K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri Minibüs Kamyonet

İlgili Haberler

Katliam gibi kaza... Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı!

Katliam gibi kaza... Minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 16 yaralı!
Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!

Seyir halindeki servis minibüsü alev alev yandı!
Dehşete düşüren kaza: Minibüsün içinden bariyer geçti!

Dehşete düşüren kaza: Minibüsün içinden bariyer geçti!

En Çok Okunan Haberler