Kayseri'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 16:14
Kayseri'de otobüsün çarptığı yaya yaralandı
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M.B'nin kullandığı 38 AB 040 plakalı halk otobüsü, Erkilet Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye çarptı.

Yaralanan A.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs şoförü M.B. polis merkezine götürüldü.


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