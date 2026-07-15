Kayyım ekibinden cinsiyetçi saldırı: CHP'li Sevgi Kılıç yargıya taşıyor

Seçilmiş CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Av. Sevgi Kılıç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla, kendisine yönelik cinsiyetçi saldırılara ve hakaretlere karşı sessiz kalmayacağını belirtti.

"Haysiyetsiz troller ne benim ne de bir başka kadın siyasetçinin muhatabıdır" diyen Kılıç, asıl hedeflerinin cinsiyetçi dili besleyen sisteme karşı durmak olduğunun altını çizdi. Kılıç, açıklamalarında siyasetin içindeki kirli düzene işaret ederek şunları kaydetti:

"Asıl mücadelemiz, bu cinsiyetçi dili besleyen, koruyan ve kadınları siyasetten dışlamaya çalışan çürümüş düzene karşıdır. Bu troller, hakaret etme cüretini kendilerinde buluyorsa, bu denli pervasızlaştırılmışlarsa bunun sebebi, kirli siyaset anlayışının onlara açtığı alandır."

Kılıç, kendisine yönelik hakaretlerde bulunan kişi hakkında yargı yoluna başvurduğunu belirterek, "Bu şahıs hakkında hukuki süreci başlatıyorum. Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğiz!" dedi.

Haysiyetsiz troller ne benim ne de bir başka kadın siyasetçinin muhatabıdır.



Asıl mücadelemiz, bu cinsiyetçi dili besleyen, koruyan ve kadınları siyasetten dışlamaya çalışan çürümüş düzene karşıdır.



Bu troller, hakaret etme cüretini kendilerinde buluyorsa, bu denli… pic.twitter.com/r84gbMNOo3 — Av. Sevgi Kılıç (@avsevgikilic) July 14, 2026

GÜRSEL TEKİN'E YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Söz konusu paylaşımı yapan Özgür Çelik isimli şahıs, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in yanında yer alması ile biliniyor. Çelik hakkında seçilmiş yönetim Eylül 2025 tarihinde 'tedbirli ihraç' süreci başlatmıştı.

Gürsel Tekin'in konuk olduğu Babala TV programında da yer alan Çelik, burada da bir kadına yönelik, "Senin kolunu kıracağım, merak etme zamanı var" demesi üzerine salondan çıkarılmıştı.