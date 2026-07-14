Kayyım tarafından 13 işçi işten çıkarıldı: Mobbing, tehdit ve zorlama!

Tatbak fabrikasında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları, kadın işçilerin daha düşük ücretlerle çalışmaya zorlanması gibi haksızlıklara karşı 2025 Ekim ayında anayasal haklarını kullanarak Tek-Gıda İş sendikasında örgütlenmeye başladı.

Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı fabrikada, toplu iş sözleşmesi imzalamak için gerekli sayıya ulaşılmasının ardından sendika 22 Aralık 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi yetki başvurusunda bulundu.

Bakanlık yaptığı incelemenin ardından sendikanın işyerinde çoğunluğu sağladığını resmi olarak belgeledi ve yetki tespit yazısını tebliğ etti. Bütün gelişmelerin ardından TMSF tarafından atanan kayyım masada uzlaşmak istemedi.

MOBBİNG VE BASKI ARTTI

Bakanlık onayının ardından Tatbak Gıda şirketine TMSF tarafından atanan kayyım, işçilere yönelik baskıyı artırdı. İşçiler yaptıkları açıklamada tehdit edildiklerini belirtti. Önce sendikal örgütlenmeye öncülük eden 6 kişinin işine son verildi, ardından işten çıkarma sayısı 13’e yükseldi.

İşçilere yoğun olarak sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı kuruldu. İşletmede kendi rızasıyla tazminatını alarak ayrılmak isteyen işçiler olmasına rağmen, ekonomik daralma gerekçesiyle 13 sendikalı işçinin işine son verildi.

KADIN İŞÇİLERE AYRIMCILIK

Tek-Gıda İş ve Türk-İş yaptıkları ortak açıklamada, çalışma koşullarından ve düşük ücretlerden bahsetti. Özellikle kadın ayrımcılığı da dikkat çekti. Yaklaşık 500 çalışanı bulunan işletmede, çok düşük ücrete çalışan işçilerin yanı sıra, kadın oldukları için asgari ücretin bile altına çalıştırılan işçiler olduğu belirtildi.

İşçiler “Sadaka istemiyoruz, hakça kazanç istiyoruz” sloganlarıyla Tatbak Gıda binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Taleplerinin karşılanmaması durumunda, anayasal haklarını kullanarak gerekirse üretimi durdurma yoluna gideceklerini belirttiler.

FETÖ OPERASYONLARINDA KAYYIM ATANDI

FETÖ’nün finansal kaynaklarına yönelik operasyonlar kapsamında 15 Temmuz 2025’te Tatbak Gıda ile Hakmar Şirketler Grubu bünyesindeki Hakmar ve Hakmar Express şirketlerine kayyım atandı. Şirket sahibi Z.D’nin kurban bağışı ve hac parası gibi toplanılan paraları yurt dışından gelen talimatlar doğrultusunda terör örgütüne aktardığı iddia edildi.

TMSF tarafından atanan kayyım, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği yetki belgesini tanımayarak işçilerin sendikal haklarını kullanmasına izin vermedi.