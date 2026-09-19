Kayyımlık görevi sona ermişti: Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklama

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyımlık görevi sona eren Gürsel Tekin, İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tekin, 2018 yılından itibaren sıcak siyasetin dışında kaldığını, bir otobüsle sahada partiyi anlatıp derin yoksulluk, uyuşturucu ve kayıp çocuklar gibi konularda raporlar hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Günün sonunda kapımız çalındı. Dediler ki tabii sosyal medyada, haberlerde sürekli tartışma konusu: 'Cumhuriyet Halk Partisi mahkemelere düşmüş'. Mahkemelere düşürenler de tamamen o dönem kendisini farklı tanımlayan, 'Değişimciyim' diyen insanların olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Sonra öyle bir noktaya geldi ki mahkeme karar verecek. Karar vermeden önce, 'Hani bize tuzak kuruldu, haberimiz yoktu' diyenlere şunu da söyleyeyim: Bütün belgeler bizde mevcut. Defalarca da açıkladım."

İL BAŞKANLIĞI SORUSUNA YANIT

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile il başkanlığı ataması konusunda görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine, Tekin şu yanıtı verdi:

"Bize mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi sabahı bize tebliğ edilir. Genel merkez yönetimiyle, genel başkanla zaten temasımız var. Herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin genel başkanı, genel merkezi yeniden bir yapılanma konusunda kararını verecektir."