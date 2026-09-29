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Kayyımlık görevi sona ermişti: Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile görüştü!

Kayyımlık görevi sona ermişti: Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile görüştü!

29.09.2026 15:43:00
Güncellenme:
ANKA
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Kayyımlık görevi sona ermişti: Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile görüştü!

Butlan CHP'sinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyımı Gürsel Tekin görüştü. Görüşmenin, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştiği aktarıldı.
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Mahkeme kararıyla kayyım olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevi geçen günlerde sona eren Gürsel Tekin, CHP Genel Merkezi'nde butlan CHP'sinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde toplanacak butlan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul İl Başkanlığı'nın durumunun gündeme gelmesi ve bu göreve bir atama yapılması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Abant kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürsel Tekin'in kayyımlık görevinin sona ermesine dair, şunları söylemişti:

"O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu."

Bu ifadeler partinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanlığı'na getirileceği biçiminde yorumlanmış ancak bir atama yapılmamıştı.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Gürsel tekin

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