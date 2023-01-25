Kaza şehidi 2 asker, Ağrı'dan törenle uğurlandı

Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde askeri aracın buzlanma nedeniyle devrildiği kazada yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 asker, Ağrı'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:30
Kaza şehidi 2 asker, Ağrı'dan törenle uğurlandı
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Feci kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarı bölgesinde meydana geldi. Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde, 'Kobra' olarak bilinen askeri araç, buzlanma nedeniyle devrildi.

Kazada ağır yaralanan 2 asker, Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatay doğumlu Uzman Çavuş Muammer Ay (26) ile Kayseri doğumlu Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan (27), kurtarılamayarak şehit oldu.

TÖREN YAPILDI

Şehitler için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Osman Varol, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Albay Serhat Kasalak ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Ağrı Müftüsü Celal Büyük'ün duasından sonra şehit Muammer Ay'ın cenazesi Hatay'a, şehit Ali Arslan'ın cenazesi ise Kayseri'ye askeri uçakla gönderildi.


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