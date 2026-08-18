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Kaza yapan madeni yağ yüklü TIR alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza yapan madeni yağ yüklü TIR alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

18.08.2026 14:30:00
Güncellenme:
DHA
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Kaza yapan madeni yağ yüklü TIR alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Aksaray'da şarampole devrilen madeni yağ yüklü TIR'da yangın çıktı. Sürücü yangında hayatını kaybetti, alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında saat 12.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı. Alevler kısa sürede TIR'ı kaplarken, sürücü yangında hayatını kaybetti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, TIR tamamen yandı. Diğer yandan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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