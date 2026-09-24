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Kaza yapan otomobil asılı kaldı: 2 yaralı

Kaza yapan otomobil asılı kaldı: 2 yaralı

24.09.2026 09:21:00
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İHA
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Kaza yapan otomobil asılı kaldı: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tabiat parkına girerken askıda kalması dikkat çekti. Kazada araçta bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı.

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Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde sınırlarında meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine giden Y.C. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Araç tabiat parkının tel çitlerini kırarak asılı kaldı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan 2 yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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