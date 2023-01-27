Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı: 10 gün sonra askere gidecekmiş...

Bursa’da, site duvarına çarptığı otomobilde ağır yaralanan Emre Kahya (19), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kahya’nın, 10 gün sonra askerlik görevini yerine getirmek için Bolu’daki birliğine teslim olacağı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:27
Kazada yaralanan Emre kurtarılamadı: 10 gün sonra askere gidecekmiş...
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Feci kaza, salı günü saat 23.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Emre Kahya'nın kullandığı 16 R 0688 plakalı otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp, savrulduktan sonra sitenin duvarına çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Hurdaya dönen otomobilde Kahya ile yanındaki arkadaşı Nurettin Sobot (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 genç, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu kritik olan Kahya, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kahya, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yaşamını yitirdi.

KAHREDEN AYRINTI

Emre Kahya’nın, askere gitmek için hazırlık yaptığı ve 10 gün sonra vatani görevini yerine getirmek üzere Bolu’ya gideceği öğrenildi. Kahya, bugün Boşnak Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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