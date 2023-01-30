Kazada yaralandı, sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:38

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:07

Edirne-Kapıkule yolunun Eskikadın köyü sapağında meydana gelen kazada iddiaya göre, TIR parkından çıkan Mehmet Y. yönetimindeki TIR Kapıkule yoluna sapmak istedi.

Bu sırada TIR'ı son anda fark eden otomobilin sürücüsü Melisa Ö., TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Sürüklenen otomobildeki 4 kişiden Nuri Ç. ile Dilan Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nuri Ç. ve Dilan Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara alındı.

Yaralı Nuri Ç., ambulansta tedavi edilirken sağlık ekipleriyle tartıştı. Kendisine çok fazla soru sorulmasından şikayet eden Nuri Ç., bağırarak ambulansı terk etti.

Tedavi olmayı reddeden ve kanlar içinde ambulanstan çıkan Nuri Ç.'yi jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Nuri Ç. bir süre sonra aynı ambulansa girerek tedavi olmayı kabul etti.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili TIR sürücüsü Mehmet Y., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.