Kazada yaralanmıştı: 17 yaşındaki Anıl'dan 7 gün sonra acı haber
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Anıl Alkan, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Numune Evler Mahallesi’nde 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araç ile 34 ALP 098 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Sefa F., Anıl Alkan ve İbrahim K. itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 17 yaşındaki Anıl Alkan 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Alkan, Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Etiketler: #hatay
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme