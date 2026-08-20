Kazada yaşamını yitirmişti... Işıl Öykü’nün ailesine icra takibi başlatıldı: 'Kızımızı kaybettik, şimdi de 63 bin liralık icra geldi'

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025’te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in ailesine, kazaya ilişkin kusur değerlendirmesi henüz kesinleşmeden sigorta şirketi tarafından icra takibi başlatıldı. Adli Tıp Kurumu’nun Dinç’i “asli kusurlu”, sürücüyü ise “kusursuz” bulan raporuna ailenin itirazı üzerine mahkeme, kusur durumunun yeniden değerlendirilmesine karar vererek dosyayı Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Üst Kurulu’na gönderdi.



Kusur değerlendirmesinin yeniden yapılması beklenirken Türkiye Sigorta’nın, Işıl Öykü’nün anne ve babası Özlem Dinç ile Yunus Dinç’ten 59 bin 447 lira 80 kuruş rücuen tazminat talep ettiği, faizlerle birlikte toplam 63 bin 638 liralık icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Ailenin avukatı ise borca itiraz dilekçesi sundu.

"İCRA TAKİBİ PSİKOLOJİK SAVAŞIN YİNE BİR PARÇASI"

Cumhuriyete’ konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, “Hem kızımı öldürüp hem de arabanın masrafını bizden tahsil etmek saçmalığın daniskası. Daha dava bitmemiş. Daha bilirkişi raporu ortada yok, kusur dağılımı ortada yok. Siz neye istinaden bu rakamı bize rücu ediyorsunuz?” dedi. Sigorta şirketinin 29 Nisan’dan itibaren faiz işleterek tahsilat istediğine dikkat çeken Dinç, “Saçma sapan hazırlanan bir raporu baz alarak bu rakamı bize icra yoluyla, bir de geçmişe dönüp faiz işleterek, 29 Nisan’dan itibaren faiz işleterek bu rakamı bizden tahsil etmek istiyorlar” dedi. Adli Tıp Kurumu raporunun aileye 16 Mayıs’ta ulaştığını söyleyen Dinç, söz konusu raporun mahkemenin yeniden inceleme kararı aldığını da hatırlattı. İcra takibini “psikolojik savaşın yine bir parçası” olarak nitelendiren Dinç, “Dosyamızdaki kızımın aleyhine olan her şeye ‘tesadüf’ dedikleri gibi bizim buna da mı tesadüf dememiz gerekiyor? Tamamen psikolojik savaşın yine bir parçası olarak önümüze koyulan evraklardan birisi. Saçmalıklar silsilesi yaşatılıyor bize” ifadelerini kullandı. Dinç, “Evladımızı kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi bir de evladımıza atılan iftiralar, yüklenmeye çalışılan kusurlar” diyerek tepki gösterdi.

İCRA GERİ ÇEKİLDİ

Gazetemizin konuya ilişkin haberinin ardından Türkiye Sigorta, ailenin avukatına ulaşarak icra dosyasını geri çektiklerini bildirdi.