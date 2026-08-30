Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangını: Müdahale sürüyor!

Edremit'in Kızılkeçili Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevler rüzgarın ve kuru otların etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki Kazdağı Milli Parkı Hasan Boğuldu Göleti mevkisindeki ormana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Edremit ilçesi Kızılkeçili Mahallesi orman dışı alanda çıkarak Kazdağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alana sirayet eden yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara ve hava ekiplerince etkin bir şekilde müdahale edilmektedir" denildi.