Kebapçıdaki kalaşnikoflu saldırganı durdurmaya çalışmıştı: Samet Aksoy kurtarılamadı

Adana’da kebapçıya kalaşnikof ve tabanca ile düzenlenen saldırıda, saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışırken vurularak ağır yaralanan 31 yaşındaki Samet Aksoy, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksoy’un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda ki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, yüzlerini kapüşon ile gizleyen 2 şüpheli motosiklet ile kebapçının olduğu caddeye geldi. Şüphelilerden biri caddeden kalaşnikof ile iş yerindeki yemek yiyen husumetlilerine doğru ateş açarken, diğeri de tabancayla ateş etti.

Husumetlileri E.Ç., H.S., K.E., B.Y.’yi yaralayan saldırganlar daha sonra geldikleri motosiklet ile kaçmaya çalıştı. Bu sırada kebapçının karşısındaki otelde çalışan Samet Aksoy, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini etkisiz hale getirmeye çalışırken vurularak ağır yaralandı. Şüpheliler ise kaçarak izlerini kaybettirdi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken polis ekipleri, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

SAMET, KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganları durdurmaya çalışırken yaralanan Samet Aksoy, gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksoy’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan yakınları tarafından gözyaşlarıyla cenazesi alınan Samet Aksoy, Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yaralı 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.