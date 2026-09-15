Keçiören’de kedilere yönelik şiddet iddiası: Mahallede endişe büyüyor, hukuki süreç başlatılıyor

Ankara Keçiören ilçesinin Yükseltepe mahallesinde çok sayıda kedinin kaybolduğu ve bazılarının ölü bulunduğu öne sürüldü. Cumhuriyet’e ulaşan hayvansever bir yurttaş, 13-14 yaşlarındaki bir çocuğun kedilere şiddet ve işkence uyguladığını öne sürdü. İddiaların ardından bazı hayvan hakları savunucuları önümüzdeki günlerde hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.

İLK ŞÜPHE, HASTALANAN BİR KEDİYLE BAŞLADI

Hayvanseverin anlatımına göre olaylar, bir çocuğun kedi sahiplenmesiyle başladı. Bir süre sonra kedinin hastalandığını söyleyen çocuk, hayvanseverden yardım istedi. Bunun üzerine kedi veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin tedavisinin ardından yeniden çocuğa verildiği ancak bir süre sonra hayvanseverin kediyle ilgili bilgi almak istemesi üzerine engellendiği öne sürüldü. Kedinin durumundan endişelenen hayvanseverin daha sonra çocuğun yaşadığı eve gittiği ve kediyi yeniden aldığı iddia edildi. Kedinin ıslak ve bakımsız halde bulunduğu, boyun bölgesinde de yaralanma olduğu öne sürüldü. Kedinin daha sonra başka bir kişiye sahiplendirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





MAHALLEDE PEŞ PEŞE KEDİ ÖLÜMLERİ

İddialara göre aynı dönemde mahallede kedilerin kaybolduğu ve bazı kedilerin ölü bulunduğu olaylar yaşanmaya başladı. Hayvansever, bazı hayvanların ağız ve burunlarında kan görüldüğünü, kimi hayvanlarda ise uzuv yaralanmaları bulunduğunu öne sürdü. Mahalle sakinlerinin kayıp kediler konusunda birbirleriyle ve veteriner klinikleriyle iletişime geçtiği, ancak o aşamada ölümlerin nedenine ilişkin kesin bir sonuca ulaşılamadığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İDDİALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

İddiaya göre çocuk daha sonra yeniden bir kedi sahiplendi. Bir süre sonra bu kedinin de hastalandığı öne sürüldü. Hayvansever, olayın sosyal medya paylaşımlarıyla farklı bir boyut kazandığını belirtti. İddialara göre çocuğun sosyal medya hesabında kedilere yönelik şiddet içerdiği öne sürülen paylaşımlar yapıldı. Söz konusu paylaşımlarda kedinin patisine zarar verdiğini ve hayvana daha sonra zarar vermeye devam edeceğini, hatta yakacağını söylediğinin iddia edildiği aktarıldı. Paylaşımları gören bir komşunun bunun üzerine eve gittiği ve içeride bulunan iki kediyi alarak veterinere götürdüğü öne sürüldü. Ancak kedilerden bazılarının bu süreçte hayatını kaybettiği öğrenildi.





‘CEZA VERDİM’

Hayvansever yurttaş, olayla ilgili görgü tanığı olduğunu belirttiği bir komşunun çocukla yaptığı konuşmaya ilişkin de dikkat çeken iddialarda bulundu. Aktarılan bilgilere göre bir komşunun, çocuğa hayvana neden zarar verdiğini sorduğu, çocuğun ise “Beni çizdi. Ben de ceza verdim” yanıtını verdiği ileri sürüldü. Hayvansever yurttaş, söz konusu hayvanın henüz bir aylık bile olmayan, çok küçük bir yavru olduğunu ve ağır şekilde yaralandığını öne sürerek, “Bir aylık bile olmayan bir kedi nasıl böyle bir zarar verebilir?” şeklinde tepki gösterdi. İddiaların ardından hayvan hakları savunucularının konuyla ilgili hukuki girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ankara Barosu’na bağlı avukatlarla görüşüldüğü ve olayla ilgili hukuki sürecin başlatılması için hazırlık yapıldığı söylendi. Hayvan hakkı savunucuları iddiaların kapsamlı şekilde araştırılmasını ve olayların sorumlularının ortaya çıkarılmasını talep etti.