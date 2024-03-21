Kedi 'Eros' davasında gerekçeli karar açıklandı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:18

Güncelleme: 21.03.2024 - 14:19

Küçükçekmece’de bir sitede, 1 Ocak 2024 yılında sabaha karşı İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek katledilen Eros adlı kedinin ölümü hakkında görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Keloğlan’ın toplumdaki tüm baskılara rağmen duruşmaya gelmiş olması, verilen 2 yıl 6 aylık cezanın gerekçelerinden biri oldu.

SAVCIDAN İTİRAZ

Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek katleden ve “iyi hal” indirimiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Keloğlan’ın yargılandığı davanın savcısı, kararda usul ve yasaya aykırı hususlar olduğunu belirtmişti.

Mahkeme tarafından hazırlanacak olan gerekçeli kararın beklendiğini ve gerekçeli karar hazırlandıktan sonra kendilerine gönderilmesini talep eden savcı, 15 günlük itiraz süresinin dolmaması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne “süre tutum talepli” dilekçe sunmuştu.