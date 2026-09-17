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Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp sularını döktüler

Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp sularını döktüler

17.09.2026 11:20:00
Güncellenme:
DHA
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Kedilerin mama kaplarını çöpe atıp sularını döktüler

Bursa'da evinin bulunduğu sokağa kediler için bırakılan mama kaplarını çöpe atıp, suları döken N.S. ile oğlu E.S. güvenlik kamerasına yansıdı.
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Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde ikamet eden N.S. ile oğlu E.S., mahalleli tarafından kediler için sokağa bırakılan mama ve su kaplarına zarar verdi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde N.S.’nin, dün saat 13.30 sıralarında evinden çıktığı ve karşı binanın önünde duran içi dolu mama kabını alıp, elindeki çöp poşetine attığı, su dolu kabı da yere döktüğü görüldü.

N.S.’nin, elindeki çöp poşetiyle yürürken sokaktaki bir kediye de korkutmak için poşeti savurduğu anlar kameraya yansıdı.

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Dün saat 17.30 sıralarında ise evden çıkan E.S.’nin aynı binanın önüne yeniden bırakılan mama kabını alıp, ilerideki çöp konteynerine attığı anlar görüntüde yer aldı. 

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