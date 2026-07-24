Kemal Kılıçdaroğlu istifaların ardından kurmaylarını topladı

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bulunan MYK üyelerini toplantıya çağırdı.

İSTİFALARIN ARDINDAN TOPLANTI KARARI

Toplantı kararı CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifasının ardından alındı.

CHP MYK toplantısı çaşamba günü yapılmıştı.

YENİ PARTİ İÇİN EVRAKLAR TESLİM EDİLDİ

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa etti.

İstifasını veren 91 milletvekili, YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini imzaladı ve evraklar İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Yeni Meclis dağılımna göre AKP 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, YENİ Parti 91 milletvekiliyle ikinci büyük siyasi parti olacak. DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilecek. Bu tabloya göre yeni ana muhalefet partisi YENİ Parti olarak görünüyor.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özel, istifa sonrası yaptığı açıklamada "Günün sonunda YENİ Parti'yi, YENİ Parti'nin Parti Meclisi'ni, Genel Başkanı'nı bildirmiş ve partimizin TBMM'deki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız" dedi.