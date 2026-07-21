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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ankara'da sessiz sedasız esnaf ziyareti: Duyurusu yapılmadı

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ankara'da sessiz sedasız esnaf ziyareti: Duyurusu yapılmadı

21.07.2026 11:08:00
Güncellenme:
ANKARA/Cumhuriyet
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ankara'da sessiz sedasız esnaf ziyareti: Duyurusu yapılmadı

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara Ulus'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin herhangi bir duyuru yapılmadan gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

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Mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin dört bir yanından partililerin tepkisiyle karşılaşıyor. Gönderdiği çelenkler alınmıyor, ismi geçtiği yerde yurttaşlardan tepki görüyor.

Kılıçdaroğlu, halkın tepkisini, halktan gizleyerek yaptığı esnaf ziyaretiyle kırmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu sabahın erken saatlerinde Ulus’ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

DUYURU YAPILMADI

Ne ajanslar ne de CHP'nin basın ekibi tarafından önceden duyurusu yapılan ziyareti birkaç basın kuruluşu takip etti.

Ziyareti ANKA, İHA ve Sözcü gazetesi takip etti. TV100'ün ve iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'in de programa davet edildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, duvarlarında fotoğraflarının yer aldığı bir işyerinde görüntü verdi. 

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Esnaf

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