Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan Semra Dinçer, Ankara Valisi’ni ziyaret etti

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alan Semra Dinçer'den dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Kılıçdaroğlu'nun Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Dinçer, Ankara Valisi Yakup Canbolat’a ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semra Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Valisi olarak görevine başlayan Sayın Yakup Canbolat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Nazik kabulleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."