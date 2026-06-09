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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan Semra Dinçer, Ankara Valisi’ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan Semra Dinçer, Ankara Valisi’ni ziyaret etti

9.06.2026 12:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan Semra Dinçer, Ankara Valisi’ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan ve 'Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' olarak görevlendirilen CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ankara Valisi Yakup Canpolat’a ziyarette bulundu.

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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) yer alan Semra Dinçer'den dikkat çeken bir ziyaret geldi.

Kılıçdaroğlu'nun Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdiği Dinçer, Ankara Valisi Yakup Canbolat’a ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semra Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Valisi olarak görevine başlayan Sayın Yakup Canbolat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Nazik kabulleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Ankara Valiliği #Semra Dinçer

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