Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK toplantısı sona erdi: CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

CHP'de mutlak butlan yönetiminin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

Toplantı sonrası mutlak yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı; CHP'de 8 il başkanının, yönetimleri ve disiplin kurulları ile beraber görevden alındığını açıkladı. Merkez ilçesiyle birlikte görevden alınan iller arasında; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize yer aldı.

Öte yandan Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"SÜRECİ YOK SAYMAK SONUCU ORTADAN KALDIRMIYOR"

Açıklamasında seçilmiş Özgür Özel yönetimini hedef alan Müslim Sarı, şunları söyledi:

"Yaklaşık iki yıldır partililerimizin tartıştığı bir hukuk süreci oldu. Bu tartışma mutlak butlan davası ile sonuçlandı. Sürecin başlangıcından 21 Mayıs'a kadar olan süreç son derece kötü yönetilmiştir. Süreç kendilerini değişimci olarak ifade eden arkadaşların birbirlerini şikayeti ile başlamıştır. Para aldığını, verdiğini söyleyenler arkadaşlarımızın ekibi ve kadrosu içindeki arkadaşları ile başlamıştır.

Soruşturmanın her aşamasında partiyi yöneten arkadaşlarımız bunu yok saydılar. Sayın Özgür Özel o zaman 'Bu dava süreç odaklıdır, sonuç odaklı değildir' demiştir. Dolayısıyla böyle bir konu önemsenmemiştir. Süreci yok saymak sonucu ortadan kaldırmıyor.

Arkadaşlarımız buna karşı bir refleks geliştirerek mutlak butlan sonucuna karşı olağanüstü kurultay denemesi yapmıştır. Peki ne oldu? Önce yok saymadan sonra kurultay ile buna karşılık verme işleminin sonucu ne oldu? Sonuç mutlak butlan oldu.

"BİZ BUTLANCI DEĞİLİZ"

Ben buradan sormak istiyorum. Kim butlancı? Mutlak butlan kararı ile zorunlu bir şekilde yönetime gelen bizler mi butlancıyız yoksa yaptıkları iş ve eylemle buna neden olan, bunu yok sayan arkadaşlar mı butlancı? Çok açık bir şekilde partinin başına bunu bela eden arkadaşlar butlancıdır. Biz butlancı değiliz.

Kim kayyumcu, biz mi? 21 Mayıs'a geldik, 21 Mayıs'ta mahkeme bir karar verdi. 'Bu kurultayda şaibe var', 'Ben eski yönetimi göreve davet ediyorum', 'Karar kesinleşinceye kadar da tedbir koyuyorum' dedi. Bu karar karşısında arkadaşlarımızın tutumu ne oldu? 'Biz bu kararı tanımıyoruz, yok sayıyoruz' oldu ama karar orada duruyor. Bunu yok saymak kararı ortadan kaldırmıyor. 'Hemen olağanüstü kurultay toplayalım' dediler olmayacağını bildikleri halde...

Arkadaşlar bunun mümkün olmayacağını biliyorlar ama kafalarının arkasında başka bir yolculuk var. Kamuoyunu yanıltıyorlar. Sonuçta arkadaşlar partiye kayyum atanması için dilekçe verdiler. Kim kayyumcu arkadaşlar, biz miyiz?

'Biz kongreleri başlatalım' dedik. Eylül ayından itibaren gelin yarışalım. Bu arada da mahkeme, Yargıtay karar verdiğinde kurultay yapılabilir hale gelir. Partiyi bu cenderen çıkaralım. Bizim tutumumuz bu iken arkadaşlar mahkemeye CHP'ye kayyum atanmasını daha uygun görüyorlar.

Bu arkadaşlar kayyumcu ve bölücüdür. Partide bu tavır çift başlılık yaratmıştır. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan... İl binalarında, ilçe binalarında tahribatlar. Parti ayrışıyor. Bu arkadaşlarının eylemi partiyi ayrıştırıyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın kafasında farklı bir siyasal yolculuk var.

"LOGO AÇIKLAMALARI YAPILIYOR"

Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor. CHP'nin Manisa milletvekili CHP'nin içinde iken başka bir siyasi partinin logosunun hazırlıklarının olduğunu ilan ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz.

Biz arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Madem bu kadar arkanızda halk desteği var. Buyurun arkadaşlar kongrelerimiz başlıyor, gelin kongrelere katılın. Siyasal mücadele yapalım. Aynı parti içinde kalarak gelin CHP'nin içinde kalın. CHP'nin dışına çıkmak sadece ve sadece AKP'ye hizmet verir."

Mutlak butlan yönetimi 7 il başkanlığına ise şu atamaları yaptı:

Düzce iline Kenan Akın, Edirne iline Özlem Becan, Hakkari iline Nazım Demir, Isparta iline Ahmet Tunçbilek, Konya iline Refik Serttaş, Samsun iline Mehmet Pank, Yalova iline Mesut Tutu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanlığına mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayan toplantıda; ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyonun ele alınacağı belirtilmişti.

ANKA'nın aktardığına göre toplantıda, bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması beklendiği öğrenilmişti.